Sihirli Annem'in Perihan teyzesi, sevenlerinden dua istedi
Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı ''Perihan'' karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Gül Onat, uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor. Onat, sosyal medya hesabından son halini paylaşarak sevenlerinden dua istedi.
“Sihirli Annem”, “Hangimiz Sevmedik”, “Lale Devri” ve “Klavye Delikanlıları” gibi yapımlarla tanınan oyuncu Gül Onat, uzun süredir mücadele ettiği pankreas kanseri tedavisi sırasında sosyal medyadan bir paylaşım yaparak sevenlerinden dua istedi.
71 yaşındaki Onat, son paylaşımında, “Bir tedavi günü daha... Dualarınızı eksik etmeyin dostlar” ifadelerini kullandı. İlgili gönderiye kullanıcılar kısa sürede “geçmiş olsun” ve “acil şifalar” mesajları yağdırdı.
Onat, yakın zamanda vizyona giren “Sihirli Annem: Hepimiz Biriz” filminde rol almıştı.
Usta oyuncu daha önce hastalık sürecine ilişkin duygularını da samimi ifadelerle aktarmıştı: “Hep ölümü bekledim ve korkmadım. Pankreasın yarısı, dalağımın tümü, ince bağırsağımdan bir bölüm alınmıştı. İyileşeceğime dair hiç umudum yoktu. Hiç pozitif düşünemedim ama şükür bu günleri gördüm.”