Sihirli Annem’in Tuğçe'si Damla Ersubaşı müjdeli haberi haberi verdi
Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle akıllara kazınan Damla Ersubaşı, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor. Hamileliğinde 6 ayı geride bırakan Damla Ersubaşı, fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile pa
Sihirli Annem dizisinin Tuğçe'si Damla Ersubaşı ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Hamileliğinde 6 ayı geride bırakan Ersubaşı, fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
Kız bebek dünyaya getirecek olan Damla Ersubaşı fotoğrafa "Eminim benim dışımda herkes çok sevmiştir hamilelik sürecini... Sorun ya bende ya sizde, artık orasını bilemem ama keşke hemencik geçiverse şu 9 ay! Not: Canım kızım beni ablandan daha çok yorduğun için ve daha çok halsiz bıraktığın için sana teşekkürü bir borç bilir ve bu 4 ayın çabucak geçmesini temenni ederim" notunu düştü.
Damla Ersubaşı'nın ikinci kez anne olacağını öğrenen herkes ilk kızını merak etti. İşte başta Damla Ersubaşı olmak üzere ünlülerin çocukları…