Sihirli Annem’in Tuğçe'si Damla Ersubaşı müjdeli haberi haberi verdi

Kız bebek dünyaya getirecek olan Damla Ersubaşı fotoğrafa "Eminim benim dışımda herkes çok sevmiştir hamilelik sürecini... Sorun ya bende ya sizde, artık orasını bilemem ama keşke hemencik geçiverse şu 9 ay! Not: Canım kızım beni ablandan daha çok yorduğun için ve daha çok halsiz bıraktığın için sana teşekkürü bir borç bilir ve bu 4 ayın çabucak geçmesini temenni ederim" notunu düştü.