Sıla'dan Ahmet Kural açıklaması
Şarkıcı Sıla ve oyuncu Ahmet Kural'ın birlikteliği magazin gündemini sallamıştı. Sıla, Ahmet Kural ile ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.
Ünlü şarkıcı Sıla ile oyuncu Ahmet Kural, mayısta aşk yaşamaya başlamıştı. Sıla ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.
Sıla ve Ahmet Kural bahsedildiği gibi Nurgül Yeşilçay'ın doğum günü partisinde tanışmamış. Bundan çok daha önce yakın bir arkadaşları tarafından tanıştırılmışlar.
"Bizim el ele görünme problemimiz yok. Birbirimize alışmaya çalışıyoruz. Ahmet'i tanıdığımda sadece ilk filmine vakıftım." diyerek birbirilerine alışmaya çalıştıklarını söyledi.