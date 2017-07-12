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  3. 12 Temmuz 2017 13:57

Sıla'dan Ahmet Kural açıklaması

Şarkıcı Sıla ve oyuncu Ahmet Kural'ın birlikteliği magazin gündemini sallamıştı. Sıla, Ahmet Kural ile ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.

Sıla'dan Ahmet Kural açıklaması

Ünlü şarkıcı Sıla ile oyuncu Ahmet Kural, mayısta aşk yaşamaya başlamıştı. Sıla ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.

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Sıla'dan Ahmet Kural açıklaması

Sıla ve Ahmet Kural bahsedildiği gibi Nurgül Yeşilçay'ın doğum günü partisinde tanışmamış. Bundan çok daha önce yakın bir arkadaşları tarafından tanıştırılmışlar.

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Sıla'dan Ahmet Kural açıklaması

"Bizim el ele görünme problemimiz yok. Birbirimize alışmaya çalışıyoruz. Ahmet'i tanıdığımda sadece ilk filmine vakıftım." diyerek birbirilerine alışmaya çalıştıklarını söyledi.

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Sıla'dan Ahmet Kural açıklaması

Sıla ayrıca "Evliliğe gelince böyle büyük konuşmalara girmeyelim. Yeter ki sonu iyi bitsin." dedi

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