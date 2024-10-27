Sıla ile İlker Kaleli Harbiye'de sahnede aşka geldi
İlker Kaleli ve Sıla Gençoğlu, beraber yaptıkları ‘Kapkara’ şarkısını müzikseverlerle ilk kez buluşturdukları Harbiye Açıkhava’da büyük beğeni topladı.
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda yaz sezonunun yedinci ve son Sıla konserinde İlker Kaleli sürprizi yaşandı.
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Sıla’nın sözlerini yazdığı İlker Kaleli’nin müziğini ve düzenlemesini yaptığı “Kapkara”, önceki akşam ilk kez dinleyiciyle buluştu.
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Sıla’nın “Metelik” ve “Mesela” şarkılarına da besteci olarak imza atan İlker Kaleli “Kapkara” için ilk kez sahneye çıkarak gitarıyla Sıla’ya eşlik etti
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. İkilinin heyecan uyandıran ve beğeni toplayan performansını seyirci uzun süre alkışladı. Alkışlı tezahürat üzerine şarkıyı ikinci kez tekrar yorumladılar.
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