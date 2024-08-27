Sıla Türkoğlu tatil pozları ile mest etti
Kızılcık Şerbeti dizisinde ''Doğa'' karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu, bikinili pozlarıyla hayranlarından tam not aldı.
Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği 'Doğa' karakteriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Sıla Türkoğlu'ndan tatil pozları peş peşe geldi.
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Yayınlanan her bölümüyle reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinde ‘Doğa’ karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu, başarılı oyunculuğuyla ve güzelliğiyle izleyicileri ekran başına kilitliyor.
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Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.
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Ünlüler dünyasında son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Sıla Türkoğlu, şimdilerde dolu dizgin bir tatil yapıyor.
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