Sıla Türkoğlu'nun merakla beklenen yeni dizisi Doktor: Başka Hayatta'dan ilk fragman geldi
Now TV'de ekranlara gelecek ve başrollerinde İbrahim Çelikkol, Sıla Türkoğlu, Şebnem Hassanisoughi ve Bertan Asllani'nin yer aldığı Doktor: Başka Hayatta dizisinden ilk fragman geldi.
Yapımını DASS Yapım’ın üstlendiği, NOW’ın yeni sezondaki iddialı dizisi “Doktor: Başka Hayatta”nın ilk tanıtımı yayınlandı.
Tanıtımda yer alan güçlü sahneler, dizinin atmosferine dair merakı yükseltirken; geçmişin izleri ve ikinci bir şans etrafında şekillenen hikâyesiyle “Doktor: Başka Hayatta” şimdiden dikkatleri üzerine çekti.
Başrollerini İbrahim Çelikkol, Sıla Türkoğlu, Şebnem Hassanisoughi ve Bertan Asllani’nin paylaştığı yapımın geniş oyuncu kadrosunda; Güven Murat Akpınar, Ferit Aktuğ, Eylül Tumbar, Yasemin Yazıcı, Berk Özgür, Esra Akkaya, Merve Bulut, Aysun Demir, Özge Oneill Sarımola, Mert Yavuzcan ve İhsan İlhan gibi başarılı isimler yer alıyor.
Dizi, geriye dönüp baktığında hayal ettiği kişi olamadığıyla yüzleşmek zorunda kalan bir doktorun, gerçek bir olaydan esinlenilen hikâyesine odaklanıyor.