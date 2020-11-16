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  3. 16 Kasım 2020 14:55

Sıla ve Hazer Amani hakkında şok iddia

Bu yıl ocak ayında nikah masasına oturan Sıla ve Hazer Amani çifti ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Sıla ve Hazer Amani hakkında şok iddia

Bu yıl ocak ayında nikah masasına oturan Sıla ve Hazer Amani çifti ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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Sıla ve Hazer Amani hakkında şok iddia

Bir süredir boşanacakları yönünde haberler çıkan ikili, yollarını kesin olarak ayırıyor. Magazin kulislerinde dolaşan iddiaya göre Sıla, Hazer Amani ile oturduğu evi terk etti.

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Sıla ve Hazer Amani hakkında şok iddia

ESKİ EŞİYLE GÖRÜŞMEYE BAŞLADI Magazin Burada'da yer alan habere göre, şarkıcı Sıla ve şef Hazer Amani hakkında bir süredir boşanacakları yönünde haberler çıkıyordu. Geçtiğimiz haftalarda Sıla'nın tek başına eğlenmeye çıkması ise bu iddiaları güçlendirmişti. İkili arasında yaşanan evlilik krizinin sebebi ise belli oldu.

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Sıla ve Hazer Amani hakkında şok iddia

Ortaya atılan iddiaya göre Sıla'nın eşine psikolojik baskı kurduğu ve Amani'nin eski eşi Deniz Mumcuoğlu ile görüşmesinin bu ayrılığa neden olduğu öne sürüldü.

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