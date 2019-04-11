Sıla'dan dövme açıklaması
Sanatçı Sıla, yaptırdığı ve sosyal medyadan da yayınladığı yeni dövmesinin Ahmet Kural'a gönderme olarak yorumlanması sonucu açıklama yaptı. Sıla dövme için, "Bu hayatta en çok içimi kavuran şiirlerin başında gelen şiir" diyerek
Sanatçı Sıla Gençoğlu, yaptırdığı yeni dövmeyi geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştı.
"Siz Aşktan n'anlarsınız bayım?" yazdıran Sıla'nın dövmesi Ahmet Kural'a bir göndermemi yoksa yeni sevgili olduğu öne sürülen Hazer Amani'ye bir mesaj mı olduğu sosyal medyada merak konusu oldu.
Gelişmelerin ardından Sıla sosyal medyadan hem şiiri paylaştı hem de bir açıklama yayınladı. Sıla açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bir izahat değil,bilgilendirme diyelim. Bu hayatta en çok içimi kavuran şiirlerin başında “Siz aşktan n’anlarsınız bayım?” gelir. Bir Didem Madak şiiridir. Didem Madak 8 Nisan 1970 doğumludur."