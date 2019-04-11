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  3. 11 Nisan 2019 11:25

Sıla'dan dövme açıklaması

Sanatçı Sıla, yaptırdığı ve sosyal medyadan da yayınladığı yeni dövmesinin Ahmet Kural'a gönderme olarak yorumlanması sonucu açıklama yaptı. Sıla dövme için, "Bu hayatta en çok içimi kavuran şiirlerin başında gelen şiir" diyerek

Sıla'dan dövme açıklaması

Sanatçı Sıla Gençoğlu, yaptırdığı yeni dövmeyi geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştı.

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Sıla'dan dövme açıklaması

"Siz Aşktan n'anlarsınız bayım?" yazdıran Sıla'nın dövmesi Ahmet Kural'a bir göndermemi yoksa yeni sevgili olduğu öne sürülen Hazer Amani'ye bir mesaj mı olduğu sosyal medyada merak konusu oldu.

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Sıla'dan dövme açıklaması

Gelişmelerin ardından Sıla sosyal medyadan hem şiiri paylaştı hem de bir açıklama yayınladı. Sıla açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bir izahat değil,bilgilendirme diyelim. Bu hayatta en çok içimi kavuran şiirlerin başında “Siz aşktan n’anlarsınız bayım?” gelir. Bir Didem Madak şiiridir. Didem Madak 8 Nisan 1970 doğumludur."

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Sıla'dan dövme açıklaması

"Doğum günü vesilesiyle paylaştığım şiirinin artık hayatıma hiç dokunmamasını dilediğim konuyla bağdaştırılmasındaki hatayı düzeltme amaçlı yazmak istedim."

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