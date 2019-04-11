Sıla'dan dövme açıklaması

Gelişmelerin ardından Sıla sosyal medyadan hem şiiri paylaştı hem de bir açıklama yayınladı. Sıla açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bir izahat değil,bilgilendirme diyelim. Bu hayatta en çok içimi kavuran şiirlerin başında “Siz aşktan n’anlarsınız bayım?” gelir. Bir Didem Madak şiiridir. Didem Madak 8 Nisan 1970 doğumludur."