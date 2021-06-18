Sıla'dan İlker Kaleli'ye aşk dolu mesaj: ''40 yıl seni bekledim''
Sıla Gençoğlu, dün 41 yaşına bastı. Ünlü şarkıcı yeni yaşını sevgilisi İlker Kaleli ile fotoğrafını paylaşarak kutladı.
Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu İlker Kaleli'nin aşkı dolu dizgin devam ediyor.
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Kaleli'nin elini tuttuğu kareyi sayfasında paylaşan Sıla, altına şu notu düştü:
"O tuttuğun elim değil, kalbim.
Eğildikçe değdim içime.
Geçen zamanın ardından baktım.
Hanın kapılarını kapattım.
Buralara varana dek
Yel de esti, kasırga da vurdu
Sen olursan bir kırk yıl daha deviririm gibi bir cesaret var şimdi içimde.
O baktığın gözüm değil, kalbim
Ve sen bana bu hayatın armağanısın.
40 sene bekledim.
Şükranla...
Doğum günüm kutlu olsun."
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