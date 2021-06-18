Sıla'dan İlker Kaleli'ye aşk dolu mesaj: ''40 yıl seni bekledim''

Kaleli'nin elini tuttuğu kareyi sayfasında paylaşan Sıla, altına şu notu düştü:

"O tuttuğun elim değil, kalbim.

Eğildikçe değdim içime.

Geçen zamanın ardından baktım.

Hanın kapılarını kapattım.

Buralara varana dek

Yel de esti, kasırga da vurdu

Sen olursan bir kırk yıl daha deviririm gibi bir cesaret var şimdi içimde.

O baktığın gözüm değil, kalbim

Ve sen bana bu hayatın armağanısın.

40 sene bekledim.

Şükranla...

Doğum günüm kutlu olsun."