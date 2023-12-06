Simay Barlas derin yırtmacıyla törene damga vurgu
49. Altın Kelebek Ödülleri'nde Yıldızı Parlayan Oyuncu ödülünün sahibi olan Simay Barlas, derin yırtmaçlı kıyafeti ile dikkat çekti.
Oyuncu Simay Barlas, önceki gün düzenlenen 49. Altın Kelebek Ödülleri'ne sade ve şık tarzıyla damga vurdu.
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Geceden pozlarını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Simay Barlas derin göğüs dekoltesi ve derin yırtmacıyla adeta nefes kesti.
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Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken isim Yıldızı Parlayan Oyuncu Ödülünün sahiplerinden biri oldu.
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Simay Barlas'ın iddialı pozlarına sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Yine harika görünüyorsun', 'Güzelliğin halis mi?', 'Duru güzelliğin', 'Çok sade ve şık' gibi yorumlar yapıldı.
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