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Simay Barlas derin yırtmacıyla törene damga vurgu

49. Altın Kelebek Ödülleri'nde Yıldızı Parlayan Oyuncu ödülünün sahibi olan Simay Barlas, derin yırtmaçlı kıyafeti ile dikkat çekti.

Kaynak: Instagram
Simay Barlas derin yırtmacıyla törene damga vurgu - Resim: 1

Oyuncu Simay Barlas, önceki gün düzenlenen 49. Altın Kelebek Ödülleri'ne sade ve şık tarzıyla damga vurdu.

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Simay Barlas derin yırtmacıyla törene damga vurgu - Resim: 2

Geceden pozlarını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Simay Barlas derin göğüs dekoltesi ve derin yırtmacıyla adeta nefes kesti.

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Simay Barlas derin yırtmacıyla törene damga vurgu - Resim: 3

Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken isim Yıldızı Parlayan Oyuncu Ödülünün sahiplerinden biri oldu.

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Simay Barlas derin yırtmacıyla törene damga vurgu - Resim: 4

Simay Barlas'ın iddialı pozlarına sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Yine harika görünüyorsun', 'Güzelliğin halis mi?', 'Duru güzelliğin', 'Çok sade ve şık' gibi yorumlar yapıldı.

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