Simay Barlas ile Soner Korkmaz Bodrum'da aşk tazeledi
Bodrum'da tatil yapan oyuncu Simay Barlas ile Soner Korkmaz çifti, plajda objektiflere yansıdı. Çiftin keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.
Aziz dizisinde "Efnan" karakterini canlandıran oyuncu Simay Barlas (23), bir süredir aşk yaşadığı basketbolcu sevgilisi Soner Korkmaz ile soluğu tatilde aldı.
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; geçtiğimiz aylarda aşklarını ilan eden çift, Bodrum'da sezonu açtı. Mutlu ilişkilerini sürdüren ikili, Yalıkavak'taki bir plajda görüntülendi.
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Sevgilisinin basketbol sezonunu bitirmesiyle birlikte tatile çıkan ünlü oyuncunun keyfi bir hayli yerindeydi.
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Denize girerek eğlenceli anlar yaşayan çiftin, birbirlerine aşk dolu bakışları ise dikkatlerden kaçmadı.
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