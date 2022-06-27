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Simay Barlas ile Soner Korkmaz Bodrum'da aşk tazeledi

Bodrum'da tatil yapan oyuncu Simay Barlas ile Soner Korkmaz çifti, plajda objektiflere yansıdı. Çiftin keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Simay Barlas ile Soner Korkmaz Bodrum'da aşk tazeledi - Resim: 1

Aziz dizisinde "Efnan" karakterini canlandıran oyuncu Simay Barlas (23), bir süredir aşk yaşadığı basketbolcu sevgilisi Soner Korkmaz ile soluğu tatilde aldı. 

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Simay Barlas ile Soner Korkmaz Bodrum'da aşk tazeledi - Resim: 2

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; geçtiğimiz aylarda aşklarını ilan eden çift, Bodrum'da sezonu açtı. Mutlu ilişkilerini sürdüren ikili, Yalıkavak'taki bir plajda görüntülendi. 

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Simay Barlas ile Soner Korkmaz Bodrum'da aşk tazeledi - Resim: 3

Sevgilisinin basketbol sezonunu bitirmesiyle birlikte tatile çıkan ünlü oyuncunun keyfi bir hayli yerindeydi.

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Simay Barlas ile Soner Korkmaz Bodrum'da aşk tazeledi - Resim: 4

Denize girerek eğlenceli anlar yaşayan çiftin, birbirlerine aşk dolu bakışları ise dikkatlerden kaçmadı.

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