Şimdi bin pişman! Demet Akalın evini vermediği iki ünlü ismi açıkladı
Kiracısıyla mahkemelik olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, bu konuda yaşadığı pişmanlığı ilk kez açıkladı. Evine daha önce talip olan iki ünlü ismi açıklayan Akalın, evi onlara vermediği için pişman olduğunu söyledi.
Geçtiğimiz aylarda kiracısıyla yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Demet Akalın, kiracısının aylık 5 bin TL kira ödediğini belirterek “Bu evleri siz bedava oturun diye almadık, adam çöktü evime ya” diyerek konuyu mahkemeye taşımıştı.
Sonunda pes eden Akalın evini değerinin altında bir fiyata satmıştı. Akalın, ''İki evim var, sırf bu yüzden kiraya vermiyorum. Israrla boş tutuyorum'' ifadelerini kullanmıştı.
Gazete Magazin muhabirine konuşan şarkıcı, konuyla ilgili bir pişmanlığını açıkladı.
Akalın, büyük evine bir dönem talip olan Ahu Yağtu'ya evi vermediği için sonradan pişmanlık duyduğunu itiraf ederek, "'Panjurlarını yaptırır mısınız?' falan gibi bir şey sordu. Benim evim olduğunu da bilmiyor kız, belki şu an yeni öğrenecek. Ben de dedim ki: 'Aaa! Panjurlarını o yaptırsın ya, para çıkmasın benden.' Çok fenayım. Ama sonra pişman oldum biliyor musun? O kız öderdi!" ifadelerini kullandı.