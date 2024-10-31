Simge Cumhuriyet Bayramı'na damgasını vurdu
29 Ekim günü Cumhuriyetimizin 101'inci yılı Türkiye genelinde büyük bir coşkuyla kutlanırken Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde için İstanbul Bakırköy'de sahne alan güzel şarkıcı Simge Bakırköylülere unutulmaz bir gece yaşattı.
Tüm Türkiye Cumhuriyetimizin 101'inci yılını büyük bir coşku ile kutlarken ünlü şarkıcılar bu özel günde sahnedeydi.
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Bakırkö Belediyesi'nin etkinliklerinde Simge vardı.
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Sahne şovları ve şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Simge seçtiği özel sahne kostümüyle tüm bakışları üzerine çekmeyi başardı.
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Sahneye kırmızı bir kıyafetle çıkan ünlü şarkıcı hayranlarından da tam not aldı.
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