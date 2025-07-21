Simge Sağın, Alaçatı'daki plaj konseri için cesur tercihiyle olay oldu
Hem sesi, hem de güzelliğiyle sahnelerin tozunu attıran güzel şarkıcı Simge Sağın bir taraftan işlerine diğer tarafından da tatiline devam ederken bu sefer de Çeşme'de sahne aldı...
Hem sesi, hem yorumu, hem de fiziğiyle her seferinde dikkatleri üzerine çekmeyi başaran güzel şarkıcı Simge Sağın yaz konserlerine aralıksız devam ediyor.
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Aralıksız konser trafiğiyle baş döndüren Simge Sağın bulduğu ilk boşlukta ise yaz tatili molasına giriyor.
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Ünlü şarkıcı Simge Sağın son olarak İzmir Çeşme'de hayranlarıyla buluştu.
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Çeşme Alaçatı'daki bir plajda sahne alan Simge Sağın'ın tercih ettiği transparan kıyafet ile dikkatleri üzerine çekti.
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