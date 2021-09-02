Simge Sağın derin dekoltesiyle büyüledi
Sık sık dekolteli sahne kostümleriyle isminden söz ettiren Simge Sağın, bunlara bir yenisini daha ekledi.
Ünlü şarkıcı Simge Sağın hız kesmeden konserlerine devam ediyor.
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Her yaptığıyla olay olan Simge Sağın yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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Pandemi dönemi dolayısıyla uzun süre sahne hayatına ara veren ünlü şarkıcı Simge Sağın, yasakların kalkmasıyla konserden konsere konuşuyor.
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Ünlü şarkıcı, derin dekolteli sahne kıyafetleriyle şu sıralar gözleri üzerine topluyor.
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