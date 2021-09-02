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  4. Simge Sağın derin dekoltesiyle büyüledi

Simge Sağın derin dekoltesiyle büyüledi

Sık sık dekolteli sahne kostümleriyle isminden söz ettiren Simge Sağın, bunlara bir yenisini daha ekledi.

Ünlü şarkıcı Simge Sağın hız kesmeden konserlerine devam ediyor.

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Her yaptığıyla olay olan Simge Sağın yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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Pandemi dönemi dolayısıyla uzun süre sahne hayatına ara veren ünlü şarkıcı Simge Sağın, yasakların kalkmasıyla konserden konsere konuşuyor.

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Ünlü şarkıcı, derin dekolteli sahne kıyafetleriyle şu sıralar gözleri üzerine topluyor.

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