Simge Sağın hastanelik oldu... Sahneye çıkacaktı, hastaneye kaldırıldı
Güzel şarkıcı Simge Sağın, Denizli'de sahne alacağı konser öncesinde öksürük krizine girerek hastaneye kaldırıldı.
Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlen Uluslararası Elma Tarım ve Kültür Festivali'nde sahne almaya hazırlanan güzel şarkıcı Simge Sağın apar topar hastaneye kaldırıldı.
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Konserine başlamasına sadece bir kaç saat kala öksürük krizine giren Simge Sağın Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Hastaneden paylaşım yapan Simge Sağın hayranlarına "Arkadaşlar konserimi maalesef öksürük krizi nedeniyle gerçekleştiremiyoruz. Beni bekleyen tüm Çivril halkını seviyorum. Yeni tarihimizi duyuracağım" diye seslendi.
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Güzel şarkıcı bir sonraki paylaşımında da kendisine geçmiş olsun diyen herkese teşekkür etmeyi ihmal etmedi.
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