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  3. 05 Eylül 2019 10:32

Simge Sağın Maymun Parkı'nda siyah bikinisiyle uçtu

Simge Sağın dün müzisyen arkadaşları ve annesi Neriman Sağın ile İzmir- Gümüldür’deki MonkeyPark’ı ziyaret etti.

Simge Sağın Maymun Parkı'nda siyah bikinisiyle uçtu

Adı ‘Maymun Parkı’ anlamına gelen bu macera alanında adeta Tarzan gibi ağaçlara tırmandı, özel tasarlanmış parkurlar arasında uçtu, iplerden sallandı.

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Simge Sağın Maymun Parkı'nda siyah bikinisiyle uçtu

Tüm bunları yaparken kaskını çıkarmayan şarkıcıyı aşağıdan izleyen annesinin yüreği zaman zaman ağzına geldi.

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Simge Sağın Maymun Parkı'nda siyah bikinisiyle uçtu

Simge ve dostları parkuru büyük başarıyla kazasız belasız bitirdi. En sonunda da büyük bir hamburger yiyerek “Bunu hak ettim” dedi.Simge kaskı ve bağlandığı iplerle güvenliği de elden bırakmadı.

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Simge Sağın Maymun Parkı'nda siyah bikinisiyle uçtu

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