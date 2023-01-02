Simge Sağın sahne kıyafetleri hakkında konuştu

Derin yırtmaçlı kıyafeti ile göz kamaştıran Sağın, “Gülşah Saraçoğlu’nun kostümü. Bu geceye beni o hazırladı” dedi. Muhabirlerin “Bu sene sahne kıyafetleri çok konuşuldu. Birçok tartışma konusu da oldu. Bu yorum ile ilgili neler söylemek istersiniz?” sorusuna ise “Kıyafetlerin konuşulması normal. Daha da çok konuşulacak. Her sene de konuşulmaya devam edecek. Çünkü sahnede görsel olarak da seyirciye bir şey sunmak lazım. Birçok arkadaşıma da yakışıyor böyle giyinmek” dedi.