Simge Sağın sahne kıyafetleri hakkında konuştu
Başarılı şarkıcı Simge Sağın, yılbaşı gecesi çıktığı sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Simge, 2023 yılını muhteşem bir konser ile İstanbul Florya’da karşıladı. Simge’nin en sevilen şarkılarının eşlik ettiği eğlence gece boyunca hız kesmeden sürdü. Misafirler yeni yılın ilk saatlerini keyifle karşıladılar.
Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağın, “2022’yi bitirdik artık, yeni bir yıla giriyoruz. Çok yoğun geçti benim için. Çok fazla konser, çok fazla tatil yapma fırsatım oldu. Çok verimli ve güzel bir sene oldu benim için. Konser sayısı çok fazlaydı. Çıkardığım işlerden çok keyif aldım. Kendime bolca vakit ayırdım” dedi.
Derin yırtmaçlı kıyafeti ile göz kamaştıran Sağın, “Gülşah Saraçoğlu’nun kostümü. Bu geceye beni o hazırladı” dedi. Muhabirlerin “Bu sene sahne kıyafetleri çok konuşuldu. Birçok tartışma konusu da oldu. Bu yorum ile ilgili neler söylemek istersiniz?” sorusuna ise “Kıyafetlerin konuşulması normal. Daha da çok konuşulacak. Her sene de konuşulmaya devam edecek. Çünkü sahnede görsel olarak da seyirciye bir şey sunmak lazım. Birçok arkadaşıma da yakışıyor böyle giyinmek” dedi.
Geçtiğimiz hafta kaptığı bir virüs dolayısı ile konserinin iptal edilmesi üzerine de konuşan Sağın “Bir konserim maalesef iptal olmak zorunda kaldı. Sahneden önce aldığım bir virüs ile ilgili. Çok ağır bir hastalık süreci yaşadım. Bağırsak enfeksiyonu geçirdim. Hemen toparladım, sağlıklı bir şekilde konserleri bitirdim. Şu an iyiyim. Yıkılmadım ayaktayım. Gribi de pandemiyi de sağlıklı şekilde atlattık. 2022 beni yıkamadı” dedi.