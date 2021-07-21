Simge Sağın sosyal medyayı salladı... Şarkıcılığı bırakıp mankenlik yapsa, mankenler işsiz kalacak!
'Öpücem', 'Aşkın Olayım', 'Yankı' gibi popüler parçalarıyla tanınan Simge Sağın konser maratonundan fırsat bulduğu tekne turundan paylaştığı fotoğraflarla değme mankenlere taş çıkardı.
Simge Sağın, konser maratonundan fırsat kısa bir tekne turu yaptı.
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Siyah bikini giyen şarkıcı, çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaştı.
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Simge Sağın, fit vücudu ve güzelliğiyle kısa sürede binlerce beğeni ve iltifat mesajları aldı.
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Beş kare yayınlayan şarkıcı, "Yaz" diye yazarak, ateş emojisi koydu.
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