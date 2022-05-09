Simge Sağın transparan kostümüyle sahneleri salladı

Bir mobilya markasının reklam teklifi için 1 milyon TL talep ederek gündeme gelen Simge Sağın sahne tarzıyla olay oldu. Dansla şarkıyı aynı anda yapamadığını söyleyen Simge sınırları zorladı. Simge sahneye süper mini bir transparanla çıktı.