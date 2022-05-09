Simge Sağın transparan kostümüyle sahneleri salladı
Simge Sağın, önceki gün İzmir’de bulunan bir mekânda sevenleri ile bir araya geldi.
Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle iletişim kurmayı ihmal etmeyen Simge Sağın, paylaştığı fotoğraflarla da dikkatleri çekmeyi başarıyor.
1 / 86
Bir mobilya markasının reklam teklifi için 1 milyon TL talep ederek gündeme gelen Simge Sağın sahne tarzıyla olay oldu. Dansla şarkıyı aynı anda yapamadığını söyleyen Simge sınırları zorladı. Simge sahneye süper mini bir transparanla çıktı.
2 / 86
"30 yaşından sonra dans dersi almaya başladım. Dans edemiyorum, iddiam da yok. Ama iyi oryantal oynarım. En iyi bilenlerden biri olan Didem'den dans dersleri alacağım" diyen Simge'nin iddialı tarzı sosyal medyada da gündemdeydi.
3 / 86
Simge’nin bu cesur tarzı meslektaşı Gülşen’e benzetildi.
4 / 86