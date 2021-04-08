Simge Sağın'dan klip için cesur pozlar

Sözcü'den Hale Ceylan Barlas'ın haberine göre, yılbaşında Antakya’da bir otelde sahne alan Simge Sağın, çapraz kesim, siyah, ışıltılı bir elbise giydi. Nazlı Ceren Köksal imzalı kıyafet, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı ve tasarımın ‘Esinlenilmiş’ olduğu ortaya çıktı.