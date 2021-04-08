Simge Sağın'dan klip için cesur pozlar
'Öpücem', 'Aşkın Olayım', 'Yankı' gibi popüler parçalarıyla tanınan Simge Sağın yeni şarkısı için cesur pozlar verdi.
Simge şarkısı ve klibi için cesur pozlar verdi.
1 / 19
Simge'nin sosyal medyadan paylaştığı pozlara beğeni yağarken çoğu hayranı ise yeni şarkıyı ve klibi çok merak ettiğini söyledi.
2 / 19
Sözcü'den Hale Ceylan Barlas'ın haberine göre, yılbaşında Antakya’da bir otelde sahne alan Simge Sağın, çapraz kesim, siyah, ışıltılı bir elbise giydi. Nazlı Ceren Köksal imzalı kıyafet, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı ve tasarımın ‘Esinlenilmiş’ olduğu ortaya çıktı.
3 / 19
Bu kıyafetin orijinali Atelier Versace markasına ait. Swarovski kristalleri ile bezeli, bacak dekolteli kırmızı kıyafeti, 2016 yılında, American Music Awards’ta – Amerikan Müzik Ödüleri’nde, Gigi Hadid giymişti.
4 / 19