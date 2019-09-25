Simge Sağın'dan konserinde dikkat çeken itiraf
Pop müziğin en sevilen isimlerinden Simge Sağın, dün gece bir üniversitenin mezuniyet töreninde verdiği konserle öğrencilerle buluştu. 4 bin 500 kişinin katıldığı konsere Simge Sağın'ın itirafı damga vurdu. Gençlere kalplerinin sesini
Öpücem, Aşkın Olayım, Yankı gibi popüler şarkılarıyla tanınan pop müziğin sevilen ismi Simge Sağın, özel bir üniversitenin mezuniyet töreninde binlerce yeni mezunla bir araya geldi. 4 bin 500 öğrencinin kep attığı mezuniyet töreni konser ile taçlandı. Öğrenciler yağan yağmura rağmen Simge'nin şarkılarıyla doyasıya eğlendi.
Konser öncesi gençlerle beraber olmaktan büyük keyif duyduğunu söyleyen Sağın, "Mezuniyet konserleri diğerlerine göre daha pozitif ve eğlenceli geçiyor. Mezuniyet duygusunun açığa vurulmasıyla sahnedeki eğlence daha da tavan yapıyor. Bu yüzden çok eğlenceli geçiyor" dedi.
TEK GERÇEĞİM KALBİMİN SESİ Gençlerle konserde buluşmaktan büyük keyif aldığını ifade eden şarkıcı Simge, kendi hayatından kısa örnekler vererek öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu:
"Hayat okuldan sonra başlıyor. Okul dönemi hep sınavlarla geçiyor ama gerçek hayat ilk para kazandığınız andan itibaren başlıyor. İstedikleri şeyler için pes etmemeliler, dik durmalılar ve bir şey istiyorlarsa onun için çabalamalarını söyleyebilirim. Ben bunları uyguladım. Bir de kalplerinin sesini dinlemeliler, kulağa en iyi ses oradan geliyor. Kalbimin sesini dinlemediğimde hep hata yaptım. Benim için tek gerçek kalbimin bana seslendiği ve bıraktığı izler. Buralara kalbimin sesini dinleyerek geldim."