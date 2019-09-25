Simge Sağın'dan konserinde dikkat çeken itiraf

"Hayat okuldan sonra başlıyor. Okul dönemi hep sınavlarla geçiyor ama gerçek hayat ilk para kazandığınız andan itibaren başlıyor. İstedikleri şeyler için pes etmemeliler, dik durmalılar ve bir şey istiyorlarsa onun için çabalamalarını söyleyebilirim. Ben bunları uyguladım. Bir de kalplerinin sesini dinlemeliler, kulağa en iyi ses oradan geliyor. Kalbimin sesini dinlemediğimde hep hata yaptım. Benim için tek gerçek kalbimin bana seslendiği ve bıraktığı izler. Buralara kalbimin sesini dinleyerek geldim."