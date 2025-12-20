  1. Anasayfa
  4. Simge Sağın'dan yıllar sonra gelen Mauro Icardi itirafı...

Galatasaray'ın 2023 yılındaki şampiyonluk kutlamalarında Icardi ile birlikte Aşkın Olayım şarkısını seslendiren güzel şarkıcı Simge Sağın o dönemde aralarında çıkan aşk dedikodularıyla ilgili sessizliğini yıllar sonra bozdu.

Simge Sağın'dan yıllar sonra gelen Mauro Icardi itirafı... - Resim: 1

Galatasaray'ın 2023 yılı şampiyonluk kutlamalarına Simge Sağın ile Mauro Icardi'nin birlikte yaptığı düet damgasını vurmuştu. 

Simge Sağın'dan yıllar sonra gelen Mauro Icardi itirafı... - Resim: 2

Takımın santraforu Icardi ve Simge Sağın, Icardi ile özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısını birlikte seslendirmiş samimi pozlar sonrasında ise magazin kulislerinden "aşk" dedikoduları yükselmişti...

Simge Sağın'dan yıllar sonra gelen Mauro Icardi itirafı... - Resim: 3

O dönem aşk iddialarını her iki isim de kesin bir dille yalanlamıştı. Ancak Simge Sağın yıllar sonra sürrpiz bir itirafta bulundu.

Simge Sağın'dan yıllar sonra gelen Mauro Icardi itirafı... - Resim: 4

Güzel şarkıcı Mauro Icardi ile aralarında özel bir bağ oluştuğuna dikkat çekerek, özellikle Icardi’nin gol sevinçleriyle özdeşleşen “Aşkın Olayım” şarkısının bu ilişkilendirmede etkili olduğunu söyledi.

