Simge Sağın'dan yıllar sonra gelen Mauro Icardi itirafı...
Galatasaray'ın 2023 yılındaki şampiyonluk kutlamalarında Icardi ile birlikte Aşkın Olayım şarkısını seslendiren güzel şarkıcı Simge Sağın o dönemde aralarında çıkan aşk dedikodularıyla ilgili sessizliğini yıllar sonra bozdu.
Galatasaray'ın 2023 yılı şampiyonluk kutlamalarına Simge Sağın ile Mauro Icardi'nin birlikte yaptığı düet damgasını vurmuştu.
1 / 10
Takımın santraforu Icardi ve Simge Sağın, Icardi ile özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısını birlikte seslendirmiş samimi pozlar sonrasında ise magazin kulislerinden "aşk" dedikoduları yükselmişti...
2 / 10
O dönem aşk iddialarını her iki isim de kesin bir dille yalanlamıştı. Ancak Simge Sağın yıllar sonra sürrpiz bir itirafta bulundu.
3 / 10
Güzel şarkıcı Mauro Icardi ile aralarında özel bir bağ oluştuğuna dikkat çekerek, özellikle Icardi’nin gol sevinçleriyle özdeşleşen “Aşkın Olayım” şarkısının bu ilişkilendirmede etkili olduğunu söyledi.
4 / 10