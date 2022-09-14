Simge yine çok iddialı! Venedik pozları olay oldu
Son yılların en popüler şarkıcıları arasında yer alan 41 yaşındaki Simge Sağın, soluğu İtalya'da aldı. Sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaşan ünlü şarkıcı cesur kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti.
Ağustos ayın yayınladığı "Ne Güzel" şarkısının seksi klibiyle olay olan şarkıcı Simge Sağın, kariyerinin yanı sıra iddialı pozlarıyla da adından söz ettiriyor.
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Miş Miş, Öpücem, Aşkın Olayım gibi şarkılarıyla müzik listelerini altüst eden Sağın, yurt dışın tatilinden karelerini paylaştı.
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Simge Sağın Venedik'te mini elbisesiyle poz verdi.
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Şık görüntüsüyle dikkat çeken Sağın, binlerce beğeni aldı. Simge'nin takipçileri "Rüya gibisin, Dünyanın en güzel kadınısın" şeklinde iltifatlar yağdırdı.
İşte Simge'nin Venedik pozları:
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