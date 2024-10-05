Simge'den dikkat çeken Icardi açıklaması: ''Başımıza bela aldık''
Aşkın Olayım şarkısı Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi ile özdeşleşen, hatta Icardi ile duygusal bir yakınlaşma yaşadığı bile iddia edilen güzel şarkıcı Simge Sağın kendisine yöneltilen Icardi sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.
Güzel şarkıcı Simge Sağın, önceki akşam Harbiye'de hayranlarıyla buluşmuştu. Hem sesi hem de sahne şovuyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Simge konser çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Gazetecilerin, "Mauro Icardi ve Wanda Nara boşanıyor. Bu konuda bilginiz var mı?" sorusuna ise Simge, daha önceki sözlerini kastederek şöyle yanıt verdi:
"Kıbrıs'ta beni oyuna getirdiniz, başımıza belayı aldık. Icardi ile ilgili konuşabileceğim bir şey yok ve asla olamaz. Ayrılıklarıyla ilgili de bir şey söyleyemem. Tekrar ediyorum, bu durum benim için ilgi çekici değil. Herkesin mutlu olmasını isterim; ayrılıyorlarsa da hayırlısı olsun."
Simge, daha önce Icardi ve Wanda Nara'nın boşanmasıyla ilgili sorulara "Sabah Instagram’a bir giriyorum şehir efsanesiyle karşılaşıyorum. Artık gülmeye başladım. O kadar komik ve eğlenceli paylaşımlar var ki benimle ilgili. Bir post koyuyorum altında bu konuyla ilgili yorumlar var. En baştan beri söylüyorum benim Icardi ile hiçbir alakam yok. Bizi Icardi ile birbirimize bağlayan şey müzik oldu. Hala aynı şey geçerli. Onlara çok saygı duyuyorum. Mutlu olmalarını istiyorum" demişti.