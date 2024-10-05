Simge'den dikkat çeken Icardi açıklaması: ''Başımıza bela aldık''

Simge, daha önce Icardi ve Wanda Nara'nın boşanmasıyla ilgili sorulara "Sabah Instagram’a bir giriyorum şehir efsanesiyle karşılaşıyorum. Artık gülmeye başladım. O kadar komik ve eğlenceli paylaşımlar var ki benimle ilgili. Bir post koyuyorum altında bu konuyla ilgili yorumlar var. En baştan beri söylüyorum benim Icardi ile hiçbir alakam yok. Bizi Icardi ile birbirimize bağlayan şey müzik oldu. Hala aynı şey geçerli. Onlara çok saygı duyuyorum. Mutlu olmalarını istiyorum" demişti.