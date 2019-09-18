Sinan Akçıl konser vermeye giderken ölümden döndü

KONSERE YETİŞEBİLMEK İÇİN HASTANEYE GİTMEDİ Ancak araç içinde başını cama vuran Akçıl, konsere yetişebilmek için hastaneye gitmeyi reddetti. Konser alanında olan ambülansta ayakta kontrolü yapılan Akçıl, kontrolün ardından sahneye çıktı.