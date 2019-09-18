Sinan Akçıl konser vermeye giderken ölümden döndü
Sinan Akçıl, geçtiğimiz gün Biga'ya konser vermeye giderken ölümden döndü. VIP minibüsü ile İstanbul'dan yola çıkan Sinan Akçıl, Çanakkale'de otoyolda devrilen motosiklete çarpmaktan son anda kurtuldu.
Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı ile biten evliliğinin ardından konserlerine devam ediyor. Geçtiğimiz gün 18 Eylül Biga'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. Yıl dönümü kutlamaları kapsamında konser vermek üzere Biga'ya giden Akçıl, yolda ölümden döndü.
Sinan Akçıl, Çanakkale'de otoyolda devrilen motosiklete çarpmaktan son anda yaptığı hamle ile kurtaran minibüs şoförü sayesinde hayatta kaldı.
KONSERE YETİŞEBİLMEK İÇİN HASTANEYE GİTMEDİ Ancak araç içinde başını cama vuran Akçıl, konsere yetişebilmek için hastaneye gitmeyi reddetti. Konser alanında olan ambülansta ayakta kontrolü yapılan Akçıl, kontrolün ardından sahneye çıktı.