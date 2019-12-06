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  3. 06 Aralık 2019 13:35

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı yeniden mi evleniyor?

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, önceki akşam 'Farkındalık ve Sosyal Sorumluluk Ödül Töreni'nde objektiflere yansıdı. Geceye el ele katılan ikili, yeniden evlenebileceklerinin sinyalini verdi. .

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı yeniden mi evleniyor?

Geçtiğimiz yıl Ocak ayında Amsterdam'da evlenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı 9 aylık evliliklerini 6 Eylül'de noktalamıştı.

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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı yeniden mi evleniyor?

Boşanmalarına rağmen birbirinden vazgeçmeyen ve aşklarına ikinci şansı veren ikili, önceki akşam "Farkındalık ve Sosyal Sorumluluk Ödül Töreni" töreninde görüntülendi.

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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı yeniden mi evleniyor?

Burcu Kıratlı'nın elini bir an olsun bırakmayan Sinan Akçıl, muhabirlerin "yeniden evlenecek misiniz?" sorusuna "inşallah bakacağız" dedi.

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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı yeniden mi evleniyor?

Burcu Kıratlı ise esprili bir şekilde "Sinan bana her gün evlenme teklifi ediyor" dedi.

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