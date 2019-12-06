Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı yeniden mi evleniyor?
Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, önceki akşam 'Farkındalık ve Sosyal Sorumluluk Ödül Töreni'nde objektiflere yansıdı. Geceye el ele katılan ikili, yeniden evlenebileceklerinin sinyalini verdi. .
Geçtiğimiz yıl Ocak ayında Amsterdam'da evlenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı 9 aylık evliliklerini 6 Eylül'de noktalamıştı.
Boşanmalarına rağmen birbirinden vazgeçmeyen ve aşklarına ikinci şansı veren ikili, önceki akşam "Farkındalık ve Sosyal Sorumluluk Ödül Töreni" töreninde görüntülendi.
Burcu Kıratlı'nın elini bir an olsun bırakmayan Sinan Akçıl, muhabirlerin "yeniden evlenecek misiniz?" sorusuna "inşallah bakacağız" dedi.