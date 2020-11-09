Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı’dan kötü haber

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın bir dargın bir barışık ilişkisi bitti. 2019 yılında oyuncu Burcu Kıratlı ile nikah masasına oturan Sinan Akçıl, 8 ay sonra şiddetli geçimsizlik nedeniyle mahkemeye başvurarak boşandı. İkili, sonrasında ilişkilerine bir şans daha verdi ancak yine olmadı. İkinci kez evlenecekleri beklenen Akçıl ve Kıratlı tamamen yollarını ayırdı.