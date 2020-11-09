Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı’dan kötü haber
2019 yılında oyuncu Burcu Kıratlı ile nikah masasına oturan Sinan Akçıl, 8 ay sonra şiddetli geçimsizlik nedeniyle mahkemeye başvurarak boşandı. İkili, sonrasında ilişkilerine bir şans daha verdi ancak yine olmadı. İkinci kez evlenecekleri beklenen Akçıl ve Kıratlı tamamen yollarını ayırdı.
Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın bir dargın bir barışık ilişkisi bitti. 2019 yılında oyuncu Burcu Kıratlı ile nikah masasına oturan Sinan Akçıl, 8 ay sonra şiddetli geçimsizlik nedeniyle mahkemeye başvurarak boşandı. İkili, sonrasında ilişkilerine bir şans daha verdi ancak yine olmadı. İkinci kez evlenecekleri beklenen Akçıl ve Kıratlı tamamen yollarını ayırdı.
Geçtiğimiz ay Sinan Akçıl'ın Azerbaycanlı sevgilisi uğruna birlikte yaşadığı eski eşi Burcu Kıratlı'yı terk etti iddia edilmişti. Çıkan haberlerin ardından açıklama yapan Akçıl ise, iddiaların doğru olmadığı ancak eski eşiyle ayrıldıklarını söylemişti. Ardından ünlü popçu, bu haber sayesinde yeniden barıştıklarını da dile getirmişti.
Hürriyet'in haberine göre; Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı yeniden ayrıldı. Dostça yollarını ayıran ikili, aralarındaki aşkın bittiğine karar vermiş.