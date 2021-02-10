Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı’nın nikah tarihi belli oldu

DAVUL ZURNA İLE KIZ İSTEMEYE GİTTİ

Öte yandan ikili Türk örf ve adetlerine uygun bir isteme töreni de gerçekleştirdi. Kız istemeye Burcu Kıratlı'nın ailesinin evine davul-zurna ekibi ile giden Sinan Akçıl ve ailesi, site sakinlerini şaşırttı.