Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı’nın nikah tarihi belli oldu
2018 Amsterdam'da evlenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, yaşadıkları anlaşmazlıklar sonucu dokuz ay sonra boşanmıştı. Kısa süreli ayrılığın ardından yeniden bir araya gelen ikilinin yeniden evleneceği iddia edilmişti.
2018 Amsterdam'da evlenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, yaşadıkları anlaşmazlıklar sonucu dokuz ay sonra boşanmıştı. Kısa süreli ayrılığın ardından yeniden bir araya gelen ikilinin yeniden evleneceği iddia edilmişti.
Hürriyet'in haberine göre, Kıratlı-Akçıl çiftinin nikah tarihi belli oldu. Çift, 22 Şubat 2021 tarihinde İstanbul'da bir otelde dünyaevine girecek.
Pandemi koşulları nedeniyle küçük bir davetli grubu eşliğinde evlenecek olan ünlü çiftin nikâh şahitliğini ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ünlü sanatçı Sibel Can üstlenecek.