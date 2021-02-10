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  3. 10 Şubat 2021 11:20

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı’nın nikah tarihi belli oldu

2018 Amsterdam'da evlenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, yaşadıkları anlaşmazlıklar sonucu dokuz ay sonra boşanmıştı. Kısa süreli ayrılığın ardından yeniden bir araya gelen ikilinin yeniden evleneceği iddia edilmişti.

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı’nın nikah tarihi belli oldu

2018 Amsterdam'da evlenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, yaşadıkları anlaşmazlıklar sonucu dokuz ay sonra boşanmıştı. Kısa süreli ayrılığın ardından yeniden bir araya gelen ikilinin yeniden evleneceği iddia edilmişti.

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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı’nın nikah tarihi belli oldu

Hürriyet'in haberine göre, Kıratlı-Akçıl çiftinin nikah tarihi belli oldu. Çift, 22 Şubat 2021 tarihinde İstanbul'da bir otelde dünyaevine girecek.

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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı’nın nikah tarihi belli oldu

Pandemi koşulları nedeniyle küçük bir davetli grubu eşliğinde evlenecek olan ünlü çiftin nikâh şahitliğini ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ünlü sanatçı Sibel Can üstlenecek.

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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı’nın nikah tarihi belli oldu

DAVUL ZURNA İLE KIZ İSTEMEYE GİTTİ
Öte yandan ikili Türk örf ve adetlerine uygun bir isteme töreni de gerçekleştirdi. Kız istemeye Burcu Kıratlı'nın ailesinin evine davul-zurna ekibi ile giden Sinan Akçıl ve ailesi, site sakinlerini şaşırttı.

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