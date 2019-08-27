  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 27 Ağustos 2019 15:35

Sinan Akçıl ve Ferhat Göçer kavgası büyüyor !

Ferhat Göçer'in sahne aldığı düğünde Sinan Akçıl'ın eski sevgilileri Hadise ve İzel'den bahsetmesi konuklar arasında bulunan Burcu Kıratlı'nın düğünü terk etmesine neden olmuştu

Sinan Akçıl ve Ferhat Göçer kavgası büyüyor !

Geçmişte Kayahan ile Nilüfer'in yaşadığı beste krizinin bir benzeri, Sinan Akçıl ve Ferhat Göçer arasında çıktı. Akçıl, "Şarkılarımı söylemek istiyorsa her konserinde Mehmetçik Vakfı'na para yatıracak" dedi

1/ 13
Sinan Akçıl ve Ferhat Göçer kavgası büyüyor !

BURCU KIRATLI DÜĞÜNÜ TERK ETMİŞTİ Sinan Akçıl ve Ferhat Göçer arasında ipler geriliyor. Ferhat Göçer sahne aldığı düğünde Sinan Akçıl'ın eski sevgilileri Hadise ve İzel'den bahsetmiş, konuklar arasında bulunan Burcu Kıratlı düğünü terk etmişti.

2/ 13
Sinan Akçıl ve Ferhat Göçer kavgası büyüyor !

Sinan Akçıl, eşinin yaşadığı bu duruma tepkisini Ferhat Göçer'e "Densiz" diyerek gösterdi. Ferhat Göçer de ona "Medya maymunu" karşılığını verdi.

3/ 13
Sinan Akçıl ve Ferhat Göçer kavgası büyüyor !

İŞTE YASAKLI ŞARKILAR Hürriyet'in haberine göre; Polemik bu kadarla kalmadı. Sinan Akçıl, "Onun kariyerine büyük katkı sağladı" dediği şarkıları için Ferhat Göçer'e şart koştu:

4/ 13
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM