Sinan Akçıl ve Ferhat Göçer kavgası büyüyor !
Ferhat Göçer'in sahne aldığı düğünde Sinan Akçıl'ın eski sevgilileri Hadise ve İzel'den bahsetmesi konuklar arasında bulunan Burcu Kıratlı'nın düğünü terk etmesine neden olmuştu
Geçmişte Kayahan ile Nilüfer'in yaşadığı beste krizinin bir benzeri, Sinan Akçıl ve Ferhat Göçer arasında çıktı. Akçıl, "Şarkılarımı söylemek istiyorsa her konserinde Mehmetçik Vakfı'na para yatıracak" dedi
BURCU KIRATLI DÜĞÜNÜ TERK ETMİŞTİ Sinan Akçıl ve Ferhat Göçer arasında ipler geriliyor. Ferhat Göçer sahne aldığı düğünde Sinan Akçıl'ın eski sevgilileri Hadise ve İzel'den bahsetmiş, konuklar arasında bulunan Burcu Kıratlı düğünü terk etmişti.
Sinan Akçıl, eşinin yaşadığı bu duruma tepkisini Ferhat Göçer'e "Densiz" diyerek gösterdi. Ferhat Göçer de ona "Medya maymunu" karşılığını verdi.