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  3. 12 Haziran 2020 13:25

Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya: Kafama sıkar, giderim

Oyuncu Burcu Kıratlı, bir pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Sinan Akçıl ise sevgilisinin paylaşımına Ahmet Kaya'nın "Giderim" şarkısının "Kafama sıkar, giderim" sözlerini not düştü

Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya: Kafama sıkar, giderim

Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, 2019 yılında dünyaevine girdi. 6 Eylül'de tek celsede boşanan çift, ilişkilerine ikinci bir şans daha verdi.

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Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya: Kafama sıkar, giderim

Aralarındaki buzları eriten ikiliden Burcu Kıratlı, bu pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.  

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Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya: Kafama sıkar, giderim

O fotoğrafa kayıtsız kalmayan Akçıl ise sevgilisinin paylaşımına Ahmet Kaya'nın "Giderim" şarkısının "Kafama sıkar, giderim" sözlerini not düştü.  

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Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya: Kafama sıkar, giderim

30 yaşındaki Burcu Kıratlı, sevgilisinin yeni yaşını geçtiğimiz günlerde şu sözlerle kutlamıştı:

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