Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya: Kafama sıkar, giderim
Oyuncu Burcu Kıratlı, bir pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Sinan Akçıl ise sevgilisinin paylaşımına Ahmet Kaya'nın "Giderim" şarkısının "Kafama sıkar, giderim" sözlerini not düştü
Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, 2019 yılında dünyaevine girdi. 6 Eylül'de tek celsede boşanan çift, ilişkilerine ikinci bir şans daha verdi.
Aralarındaki buzları eriten ikiliden Burcu Kıratlı, bu pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
O fotoğrafa kayıtsız kalmayan Akçıl ise sevgilisinin paylaşımına Ahmet Kaya'nın "Giderim" şarkısının "Kafama sıkar, giderim" sözlerini not düştü.