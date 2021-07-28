Sinan Akçıl'ın eski sevgilisi Otilia Bruma, cinsel ilişki itirafıyla olay oldu

"BİR GECELİK İLİŞKİYİ AFFEDERİM"

Rumen şarkıcı, daha önce de yapmış olduğu bir açıklamada kullandığı ifadelerle büyük tartışma yaratmıştı: "Hepimiz biliyoruz ki erkekler çapkındır. Eğer bir kez aldatırsa, bir gecelik ilişkiyse affederim. Ama ikincisinde aynı kadınla... Bitiririm! Bazen macera, kaçamak o ilişkiyi daha sağlamlaştırır. Erkekleri çözmüş bir kadınım."