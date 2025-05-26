Sinan Akçıl'ın yüzündeki değişim olay oldu
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, estetik yaptırdığı iddiasıyla gündeme geldi. Akçıl, söylentilere sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Şarkıcı Sinan Akçıl, Gel Konuşalım programına konuk oldu. Akçıl'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı.
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Estetik yaptırdığı konuşulan 43 yaşındaki sanatçı, çıkan söylentilere sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi.
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Akçıl'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:
“Ben estetiğe karşı değilim. İstesem yarın yaptırırım. Tipimle ilgili bir sıkıntı olduğunu düşündüğünüzde bana söyleyin. Yaptıracağım, söz veriyorum.
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İkincisi, şarkının başarısının konuşulmasını tercih ederim. Üç günde nasıl 500 bini geçtik, bunları da konuşursanız çok mutlu olurum. Madem her şey konuşuluyor, bu da konuşulsun.
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