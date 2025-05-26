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Sinan Akçıl'ın yüzündeki değişim olay oldu

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, estetik yaptırdığı iddiasıyla gündeme geldi. Akçıl, söylentilere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Sinan Akçıl'ın yüzündeki değişim olay oldu - Resim: 1

Şarkıcı Sinan Akçıl, Gel Konuşalım programına konuk oldu. Akçıl'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı. 

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Sinan Akçıl'ın yüzündeki değişim olay oldu - Resim: 2

Estetik yaptırdığı konuşulan 43 yaşındaki sanatçı, çıkan söylentilere sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

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Sinan Akçıl'ın yüzündeki değişim olay oldu - Resim: 3

Akçıl'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

“Ben estetiğe karşı değilim. İstesem yarın yaptırırım. Tipimle ilgili bir sıkıntı olduğunu düşündüğünüzde bana söyleyin. Yaptıracağım, söz veriyorum.

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Sinan Akçıl'ın yüzündeki değişim olay oldu - Resim: 4

İkincisi, şarkının başarısının konuşulmasını tercih ederim. Üç günde nasıl 500 bini geçtik, bunları da konuşursanız çok mutlu olurum. Madem her şey konuşuluyor, bu da konuşulsun.

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