Sinan Çetin ifade verdi: ''Bu kadar saçma bir şey görmedim''
Yönetmen Sinan Çetin, ''boğaziçi imar yasasına aykırılık'' ve ''imar kirliliğine neden olma'' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.
Kaynak: DHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yönetmen Sinan Çetin hakkında ‘Boğaziçi İmar Yasasına Aykırılık’ ve ‘İmar Kirliliğine neden’ olma suçlarından soruşturma başlatmıştı. Sinan Çetin ifade vermek için Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
1 / 3
Şüpheli sıfatıyla ifade veren Sinan Çetin ifadesinin ardından gazetecilerin soruları üzerine, "Bu kadar saçma bir şey görmedim" şeklinde konuştu.
Çetin daha sonra adliyeden ayrıldı.(DHA)
2 / 3
3 / 3