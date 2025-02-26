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Sinan Çetin ifade verdi: ''Bu kadar saçma bir şey görmedim''

Yönetmen Sinan Çetin, ''boğaziçi imar yasasına aykırılık'' ve ''imar kirliliğine neden olma'' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

Kaynak: DHA
Sinan Çetin ifade verdi: ''Bu kadar saçma bir şey görmedim'' - Resim: 1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yönetmen Sinan Çetin hakkında ‘Boğaziçi İmar Yasasına Aykırılık’ ve ‘İmar Kirliliğine neden’ olma suçlarından soruşturma başlatmıştı. Sinan Çetin ifade vermek için Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. 

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Sinan Çetin ifade verdi: ''Bu kadar saçma bir şey görmedim'' - Resim: 2

Şüpheli sıfatıyla ifade veren Sinan Çetin ifadesinin ardından gazetecilerin soruları üzerine, "Bu kadar saçma bir şey görmedim" şeklinde konuştu.

Çetin daha sonra adliyeden ayrıldı.(DHA)

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Sinan Çetin ifade verdi: ''Bu kadar saçma bir şey görmedim'' - Resim: 3
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