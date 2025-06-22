  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Sinan Engin'in kızı Elif Engin'in düğününe ünlü yağdı

Sinan Engin'in kızı Elif Engin'in düğününe ünlü yağdı

Sinan Engin'in kızı Elif Engin, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı'nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı ile nikah masasına oturdu. Çiftin düğününe sanat ve spor dünyasından pek çok ünlü isim katıldı.

Sinan Engin'in kızı Elif Engin'in düğününe ünlü yağdı - Resim: 1

Eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin’in kızı Elif Engin ile Ahlatçı Holding’in sahibi Ahmet Ahlatcı’nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı dünyaevine girdi.

1 / 37
Sinan Engin'in kızı Elif Engin'in düğününe ünlü yağdı - Resim: 2

Düğün töreni bugün Ahlatcı Metal Rafineri Bahçesi'nde düzenlendi.

2 / 37
Sinan Engin'in kızı Elif Engin'in düğününe ünlü yağdı - Resim: 3

Görkemli düğün töreni için iş, sanat, siyaset ve spor dünyasından pek çok isim bir araya geldi.

3 / 37
Sinan Engin'in kızı Elif Engin'in düğününe ünlü yağdı - Resim: 4

Düğüne katılmak üzere Çorum’a gelen Galatasaray’ın efsane ismi Fatih Terim ise kentte sarı-kırmızılı gençlerin büyük ilgisiyle karşılaştı.

4 / 37