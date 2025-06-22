Sinan Engin'in kızı Elif Engin'in düğününe ünlü yağdı
Sinan Engin'in kızı Elif Engin, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı'nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı ile nikah masasına oturdu. Çiftin düğününe sanat ve spor dünyasından pek çok ünlü isim katıldı.
Eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin’in kızı Elif Engin ile Ahlatçı Holding’in sahibi Ahmet Ahlatcı’nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı dünyaevine girdi.
1 / 37
Düğün töreni bugün Ahlatcı Metal Rafineri Bahçesi'nde düzenlendi.
2 / 37
Görkemli düğün töreni için iş, sanat, siyaset ve spor dünyasından pek çok isim bir araya geldi.
3 / 37
Düğüne katılmak üzere Çorum’a gelen Galatasaray’ın efsane ismi Fatih Terim ise kentte sarı-kırmızılı gençlerin büyük ilgisiyle karşılaştı.
4 / 37