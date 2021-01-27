Sinan Özen’in minik kızı Neva Özen sağlığına kavuştu

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, henüz 10 aylık olan ve bugüne kadar toplamda 7 kez ameliyat masasına yatan minik Neva ile Özen ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Büyük bir mutluluk yaşadıklarını dile getiren ünlü sanatçı Özen, Rektör Budak ve kızını sağlığına kavuşturan Egeli hekimlere teşekkür etti.