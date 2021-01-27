Sinan Özen’in minik kızı Neva Özen sağlığına kavuştu
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören ünlü sanatçı Sinan Özen’in minik kızı Neva Özen, Egeli hekimlerin uyguladığı başarılı tedaviyle sağlığına kavuştu.
EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, henüz 10 aylık olan ve bugüne kadar toplamda 7 kez ameliyat masasına yatan minik Neva ile Özen ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Büyük bir mutluluk yaşadıklarını dile getiren ünlü sanatçı Özen, Rektör Budak ve kızını sağlığına kavuşturan Egeli hekimlere teşekkür etti.
Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Sinan Özen ile eşi Burcu Özen’in kızları Neva Özen, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Egeli hekimlerin uyguladığı başarılı tedaviyle sağlığına kavuştu. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Tıp Fakültesi ve hastane yönetimiyle bağırsak rahatsızlığı nedeniyle Bağırsak Yetmezliği ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinde (EGEBAYRUM) tedavi gören minik Neva ile Özen ailesini ziyaret etti.
Merkez Müdürü Prof. Dr. Funda Çetin’den bilgi alan Rektör Budak, Türkiye’nin değerli sanatçılarından Sinan Özen’in kızının tedavisinin büyük ölçüde tamamlandığını söyledi. Bağırsak yetmezliğinin tedavisinde Ege’nin yetkin bir kadroya sahip olduğunu kaydeden Rektör Budak, “Sağlık çalışanlarımız ve Özen ailesiyle evladımızı sağlına kavuşturmanın sevincini paylaşıyoruz. Bundan da mutluluk duyuyoruz. Alanında Türkiye’deki tek merkez burası. Bilindiği gibi Üniversite hastanemiz A Plus hastane statüsünde. Sağlık hizmetlerinde en büyük güvencemiz tüm sağlık çalışanlarımız.” dedi.
“Cumhurbaşkanımızın destekleriyle hastanemizi yenileyeceğiz"EÜTF Hastanesinin yerinde yenilenmesiyle ilgili etüt proje ihalesinin yapıldığını hatırlatan Rektör Budak, “İnşallah hastanemizi de Cumhurbaşkanımızın desteğiyle yenileyeceğiz. Fiziki imkanlarımızla bu tür ekstrem hastalıklar da dahil olmak üzere ülkemize, insanlığa büyük hizmetler yapacağımızı düşünüyorum. Özen ailesine geçmiş olsun diyorum, Allah şifasını verdi” diye konuştu.