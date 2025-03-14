Şinasi Yurtsever'in cenaze programı belli oldu
Mide kanseri nedeniyle hayatını kaybeden ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever'in cenaze programı belli oldu.
Üçlü Pürüz, İyi Bir Aile Değiliz, İşler Güçler ve Kardeş Payı gibi yapımlarda rol alan Şinasi Yurtsever mide kanseri nedeniyle 51 yaşındaki hayatını kaybetti. Şinasi Yurtsever'in cenaze programı belli oldu.
Cenaze programını oyuncunun eşi sosyal medyada paylaştı:
''Kıymetlimiz Şinasi Yurtsever'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun. Merhumun cenazesi 15 Mart Cumartesi günü saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek anma töreninin ardından saat 13.20'de (öğle namazı) Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde (Levent) cenaze törenini müteakip Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilecektir."
ŞİNASİ YURTSEVER KİMDİR?
Erzincan'da dünyaya gelen Yurtsever 16 Temmuz 1973 tarihinde doğmuştur.
Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümü'nde tamamlayan Şinasi Yurtsever dizi ve sinema, tiyatro oyuncusudur.
1997 yılında ekranlarda yayınlanmaya başlayan Küçük İbo adlı dizide canlandırdığı 'Selçuk' karakteriyle adını duyurdu.
Yılan Hikayesi, İşler Güçler, Kardeş Payı, Düğün Dernek, Geniş Aile gibi birçok projede rol aldı.