Sinem Gedik böyle görüntülendi

Medyatava'da yer alan habere göre; Geçen ay eşinin açtığı velayet davası ve mahkemeye sunulan gizli kamera görüntüleri nedeniyle Türkiye gündemine yerleşen Gedik, dün akşamüstü oğlu Arın ve akrabalarıyla sahilde dolaşırken görüldü. Gedik, oğlu scooter'la gezerken bebek arabasıyla onu takip etti.



