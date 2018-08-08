Sinem Gedik böyle görüntülendi
Şarkıcı İntizar ile uygunsuz görüntüleri çıkan Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik, aylar sonra görüntülendi.
Ünlü popçu Mustafa Ceceli'nin 9 yıl evli kaldığı eski eşi Sinem Gedik, dün uzun bir aradan sonra ilk kez objektiflere takıldı.
Medyatava'da yer alan habere göre; Geçen ay eşinin açtığı velayet davası ve mahkemeye sunulan gizli kamera görüntüleri nedeniyle Türkiye gündemine yerleşen Gedik, dün akşamüstü oğlu Arın ve akrabalarıyla sahilde dolaşırken görüldü. Gedik, oğlu scooter'la gezerken bebek arabasıyla onu takip etti.