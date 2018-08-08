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  3. 08 Ağustos 2018 14:16

Sinem Gedik böyle görüntülendi

Şarkıcı İntizar ile uygunsuz görüntüleri çıkan Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik, aylar sonra görüntülendi.

Sinem Gedik böyle görüntülendi

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik oğlu Arın ve akrabalarıyla görüntülendi.

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Sinem Gedik böyle görüntülendi

Ünlü popçu Mustafa Ceceli'nin 9 yıl evli kaldığı eski eşi Sinem Gedik, dün uzun bir aradan sonra ilk kez objektiflere takıldı.

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Sinem Gedik böyle görüntülendi

Medyatava'da yer alan habere göre; Geçen ay eşinin açtığı velayet davası ve mahkemeye sunulan gizli kamera görüntüleri nedeniyle Türkiye gündemine yerleşen Gedik, dün akşamüstü oğlu Arın ve akrabalarıyla sahilde dolaşırken görüldü. Gedik, oğlu scooter'la gezerken bebek arabasıyla onu takip etti.

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Sinem Gedik böyle görüntülendi

Gedik, oğlu scooter'la gezerken bebek arabasıyla onu takip etti.

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