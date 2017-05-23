SON DAKİKA
YENİ FETÖ DALGASI: TSK'DA ÇOK SAYIDA GÖZALTI KARARI VAR !
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 23 Mayıs 2017 08:55

Sinem Kobal emanet elbisesiyle dillere düştü

Sinem Kobal, 1 yıl önce kendi düğününde Yasemin Özilhan’ın giydiği elbiseyle arkadaşı Sarp Akkaya’nın nikahına katılınca dillere düştü.

Sinem Kobal emanet elbisesiyle dillere düştü

Oyuncu Sarp Akkaya ile Murat Boz’un vokalisti Sinem Yalçınkaya önceki akşam Beykoz Kundura Fabrikası’nda evlendi.

(Vatan)

1/ 12
Sinem Kobal emanet elbisesiyle dillere düştü

Dizi ve müzik dünyasını buluşturan düğüne eşi Kenan İmirzalıoğlu ile katılan Sinem Kobal’ın dantelli pembe elbisesi dikkat çekti.

2/ 12
Sinem Kobal emanet elbisesiyle dillere düştü

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan bu elbiseyi geçen yıl 14 Mayıs’ta Sinem Kobal’ın Cunda Adası’ndaki düğününde giymişti.

3/ 12
Sinem Kobal emanet elbisesiyle dillere düştü

Kobal’ın elbiseyi yakın arkadaşı Özilhan’dan ödünç aldığı öne sürüldü.

4/ 12