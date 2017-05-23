Sinem Kobal emanet elbisesiyle dillere düştü
Sinem Kobal, 1 yıl önce kendi düğününde Yasemin Özilhan’ın giydiği elbiseyle arkadaşı Sarp Akkaya’nın nikahına katılınca dillere düştü.
Oyuncu Sarp Akkaya ile Murat Boz’un vokalisti Sinem Yalçınkaya önceki akşam Beykoz Kundura Fabrikası’nda evlendi.
(Vatan)
Dizi ve müzik dünyasını buluşturan düğüne eşi Kenan İmirzalıoğlu ile katılan Sinem Kobal’ın dantelli pembe elbisesi dikkat çekti.
Sosyetik güzel Yasemin Özilhan bu elbiseyi geçen yıl 14 Mayıs’ta Sinem Kobal’ın Cunda Adası’ndaki düğününde giymişti.