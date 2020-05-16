Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'ndan 4. yıl kutlaması!
Ayvalık'ta düzenlenen muhteşem bir düğünle dünyaevine giren Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın düğünü günlerce konuşulmuş, ünlü isimlerin akın ettiği törende, şıklık yarışı yaşanmıştı.
Ayvalık'ta düzenlenen muhteşem bir düğünle dünyaevine giren Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın düğünü günlerce konuşulmuş, ünlü isimlerin akın ettiği törende, şıklık yarışı yaşanmıştı.
Şu sıralar doğacak bebekleri için gün sayan Sinem Kobal, evliliklerinin dördüncü yılını Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar ile kutladı.