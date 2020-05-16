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  3. 16 Mayıs 2020 12:11

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'ndan 4. yıl kutlaması!

Ayvalık'ta düzenlenen muhteşem bir düğünle dünyaevine giren Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın düğünü günlerce konuşulmuş, ünlü isimlerin akın ettiği törende, şıklık yarışı yaşanmıştı.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'ndan 4. yıl kutlaması!

Ayvalık'ta düzenlenen muhteşem bir düğünle dünyaevine giren Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın düğünü günlerce konuşulmuş, ünlü isimlerin akın ettiği törende, şıklık yarışı yaşanmıştı.

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Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'ndan 4. yıl kutlaması!

Şu sıralar doğacak bebekleri için gün sayan Sinem Kobal, evliliklerinin dördüncü yılını Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar ile kutladı.

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Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'ndan 4. yıl kutlaması!

İşte Sinem Kobal'ın o paylaşımları…

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Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'ndan 4. yıl kutlaması!

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