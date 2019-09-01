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  3. 01 Eylül 2019 13:54

Sinem Kobal pistte Kenan İmirzalıoğlu masada

Sinem Kobal kuzeni Can Serbay Derece'nin düğün törenine eşi Kenan İmirzalıoğlu ile katıldı. Sinem Kobal pistte akrabalarıyla halay çekkip pop şarkılarında coştu.

Sinem Kobal pistte Kenan İmirzalıoğlu masada

Sinem Kobal kuzeni Can Serbay Derece'nin düğün törenine eşi Kenan İmirzalıoğlu ile katıldı.

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Sinem Kobal pistte Kenan İmirzalıoğlu masada

Ünlü çift törende nikah şahitliği de yaptı.Sinem Kobal düğünde yerinde duramadı. Akrabaları ile halay çekti, pop müzik parçalarında coştu.

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Sinem Kobal pistte Kenan İmirzalıoğlu masada

Dans pistinde kendisine eşi değil, kuzeni Can Serbay Derece eşlik etti. Kenan İmirzalıoğlu masada kayınvalidesi ve kayınpederi Nuray-Mehmet Kobal'la koyu bir sohbete daldı.

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Sinem Kobal pistte Kenan İmirzalıoğlu masada

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