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Sinem Kobal setleri özlediğini açıkladı

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, Lalin'i 2020'de ikinci kızları Leyla’yı da 2022'de kucağına aldı.

Sinem Kobal setleri özlediğini açıkladı - Resim: 1

Sinem Kobal 2016'da Kenan İmirzalıoğlu ile evlenmiş, 2020'de ilk çocukları Lalin'i, yedi ay önce de ikinci kızları Leyla'yı dünyaya getirmişti.

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Sinem Kobal setleri özlediğini açıkladı - Resim: 2

Altı yıldır setlerden uzak olan oyuncu "Çocuklardan kaynaklı mı projelerde yoksunuz?" sorusuna "Setleri özledim."

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Sinem Kobal setleri özlediğini açıkladı - Resim: 3

"Yavaş yavaş dönüş yapacağım. Doğru zamanda doğru projeyle kavuşmak istiyorum" yanıtını verdi.

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Sinem Kobal setleri özlediğini açıkladı - Resim: 4
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