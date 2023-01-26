Sinem Kobal setleri özlediğini açıkladı
2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, Lalin'i 2020'de ikinci kızları Leyla’yı da 2022'de kucağına aldı.
Sinem Kobal 2016'da Kenan İmirzalıoğlu ile evlenmiş, 2020'de ilk çocukları Lalin'i, yedi ay önce de ikinci kızları Leyla'yı dünyaya getirmişti.
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Altı yıldır setlerden uzak olan oyuncu "Çocuklardan kaynaklı mı projelerde yoksunuz?" sorusuna "Setleri özledim."
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"Yavaş yavaş dönüş yapacağım. Doğru zamanda doğru projeyle kavuşmak istiyorum" yanıtını verdi.
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