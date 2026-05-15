Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinden halaylı, şampanyalı 10'uncu yıl kutlaması
Türk sinemasının örnek çiftlerinden Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, evliliklerinde tam 10 yılı geride bıraktı. 2016 yılında nikah masasına oturan ve iki çocuklarıyla huzurlu bir yaşam süren çiftin yıl dönümü kutlaması hayranlarını mest etti.
Özel hayatlarını yıllardır gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü oyuncu çift Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, evliliklerinin 10’uncu yılını romantik bir paylaşımla kutladı.
2016 yılında görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren ikili, geride bıraktıkları on yılda örnek bir beraberlik sergiledi.
Bu mutlu evlilikten 2020 yılında ilk kızları Lalin’i, 2022 yılında ise ikinci kızları Leyla’yı kucaklarına alan çift, yıl dönümlerini sosyal medyada düğün günlerine ait özel karelerle taçlandırdı.
Sinem Kobal’ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak magazin gündemine oturdu.
