Sinem Kobal yaza böyle veda etti
Yıllar sonra setlere geri dönen oyuncu Sinem Kobal, deniz kenarında verdiği ''yaza veda'' pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i 2022 yılında da Leyla'yı kucağına almıştı.
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YILLAR SONRA SETLERE DÖNDÜ
Bu süreçte ekranlardan uzak olan ve kızlarıyla ilgilenen Sinem Kobal, 7 yıl aradan sonra “Her Şeyin Başı Merkür" filmiyle setlere döndü.
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Çekimler biter bitmez dinlenmeye çekilen Sinem Kobal, ailesiyle tatile çıkmıştı.
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"AİLE ALBÜMÜ"
Eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla Antalya'ya giden Sinem Kobal, keyifli anlarını "Yaz sonu... Aile albümü" notuyla takipçileriyle paylaşmıştı.
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