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Sinem Kobal yaza böyle veda etti

Yıllar sonra setlere geri dönen oyuncu Sinem Kobal, deniz kenarında verdiği ''yaza veda'' pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Sinem Kobal yaza böyle veda etti - Resim: 1

2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i 2022 yılında da Leyla'yı kucağına almıştı.

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Sinem Kobal yaza böyle veda etti - Resim: 2

YILLAR SONRA SETLERE DÖNDÜ
Bu süreçte ekranlardan uzak olan ve kızlarıyla ilgilenen Sinem Kobal, 7 yıl aradan sonra “Her Şeyin Başı Merkür" filmiyle setlere döndü.

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Sinem Kobal yaza böyle veda etti - Resim: 3

Çekimler biter bitmez dinlenmeye çekilen Sinem Kobal, ailesiyle tatile çıkmıştı.

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Sinem Kobal yaza böyle veda etti - Resim: 4

"AİLE ALBÜMÜ"
Eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla Antalya'ya giden Sinem Kobal, keyifli anlarını "Yaz sonu... Aile albümü" notuyla takipçileriyle paylaşmıştı.

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