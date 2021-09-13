Sinem Kobal’ın Kenan İmirzalıoğlu paylaşımı olay oldu
Bir süredir ekranlara ara veren Sinem Kobal, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. 2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan güzel oyuncu, son paylaşımıyla adeta aşkını haykırdı.
Kısa süre önce anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift, yaz aylarını Ege'de geçirdi.
1 / 6
Tatil fotoğraflarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunan Kobal, son paylaşımlarında uzun bir aradan sonra ilk defa eşi Kenan İmirzalıoğlu'na yer verdi.
2 / 6
Kenan İmirzalıoğlu'nun üzüm bağlarındaki fotoğrafı ile adeta aşkını haykıran Sinem Kobal'ın paylaşımına beğeni yağdı.
3 / 6
İşte Sinem Kobal'ın aşkını anlattığı o paylaşım...
4 / 6