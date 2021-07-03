Sinem Kobal'ın plaj pozuna beğeni yağdı
Ünlü oyuncu Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızı Lalin'le birlikte tatil yapıyor. Kobal, plajda mayosuyla çekilen bir tatil pozunu Instagram hesabından paylaştı.
2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, altı ay önce ilk bebekleri Lalin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı.
1 / 9
AİLESİYLE TATİLE ÇIKTI
Eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızı Lalin'le birlikte tatile çıkan Sinem Kobal, güneşin ve denizinin keyfini çıkarıyor.
2 / 9
BEĞENİ YAĞDI
Sinem Kobal kumların üzerinde mayosuyla poz verdi. Güzel oyuncunun plaj paylaşımı kısa sürede 100 binden fazla beğeni aldı.
3 / 9
Önceki gün oyuncu, zebra desen bikinisi ile makyajsız bir fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
4 / 9