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  3. 31 Aralık 2020 23:06

Sinem Kobal’ın yeni yıl pozlarına beğeni yağdı

Çiçeği burnunda anne Sinem Kobal kısa sürede kurtulduğu doğum kiloları ile şaşkınlık yaratmış, sırrı merak konusu olmuştu.

Sinem Kobal’ın yeni yıl pozlarına beğeni yağdı

Çiçeği burnunda anne Sinem Kobal kısa sürede kurtulduğu doğum kiloları ile şaşkınlık yaratmış, sırrı merak konusu olmuştu.

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Sinem Kobal’ın yeni yıl pozlarına beğeni yağdı

İki ay önce doğum yapan güzel oyuncu Sinem Kobal'dan yeni paylaşımlar geldi. FİT SİNEM Sinem Kobal'ın doğum yapmasına rağmen fazla kilolarından hemen kurtulması dikkat çekti. Kobal'ın doğum sonrası fotoğraflarına övgüler yağarken herkes güzel oyuncunun bu kadar kısa sürede nasıl zayıfladığını merak etti.

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Sinem Kobal’ın yeni yıl pozlarına beğeni yağdı

ONLINE SPOR DERSİ Oyuncu Sinem Kobal, online spor dersleri alarak eski görünümüne kavuştu.

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Sinem Kobal’ın yeni yıl pozlarına beğeni yağdı

Kızı Lalin'i kucağına aldıktan sonra emzirme eğitimleri de alan oyuncu, fazla kilolarından kurtulmak için de online spor derslere başladı.

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