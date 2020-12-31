Sinem Kobal’ın yeni yıl pozlarına beğeni yağdı

İki ay önce doğum yapan güzel oyuncu Sinem Kobal'dan yeni paylaşımlar geldi. FİT SİNEM Sinem Kobal'ın doğum yapmasına rağmen fazla kilolarından hemen kurtulması dikkat çekti. Kobal'ın doğum sonrası fotoğraflarına övgüler yağarken herkes güzel oyuncunun bu kadar kısa sürede nasıl zayıfladığını merak etti.