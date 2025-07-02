Sinem Ünsal tatil pozlarıyla hem mankenlere, hem de meslektaşlarına meydan okudu
Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisinde Alya karakterine hayat veren güzel oyuncu Sinem Ünsal yaz tatili pozlarıyla ortalığı karıştırdı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı yeni dizi Uzak Şehir'de Alya karakterine hayat veren güzel oyuncu Sinem Ünsal dizinin Haziran ayı başında sezon finali yapmasının ardından soluğu yaz tatilinde aldı.
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Uzun süredir birlikte olan Sinem Ünsal ile Berk Cankat’ın evli oldukları kısa süre önce ortaya çıkmıştı.
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Ünlü çift, şimdilerde Bodrum'daki balayı modundaki tatillerine devam ediyor.
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Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Sinem Ünsal, tatilden fotoğraflarını peş peşe paylaştı. Bikinili tatil pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Sinem Ünsal'ın paylaşımlarına sosyal medyadan da beğeni yağdı.
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