Sinem Ünsal'ın ''20 yıllık'' zayıflık sırrı herkesi şaşırttı
Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisinde Alya karakterine hayat veren güzel oyuncu Sinem Ünsal zayıflık sırrını açıkladı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı yeni dizi Uzak Şehir'de Alya karakterine hayat veren güzel oyuncu Sinem Ünsal herkesi hayran bırakan fiziğinin sırrını açıkladı.
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Alem dergisine bir röportaj veren Sinem Ünsal, profesyonel hayatından özel hayatına kadar hiç bilinmeyenlerini anlattı.
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Yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili bugüne kadar bilinmeyen detaylar veren Sinem Ünsal 20 yıllık "zayıflık" sırrını da açıkladı.
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Sinem Ünsal, çocukluk yıllarından beri bağırsak hassasiyeti yaşadığını ve bu nedenle beslenmesine dikkat ettiğini belirtirken hiç tüketmediği besinleri de açıkladı.
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