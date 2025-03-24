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  4. Sinem Ünsal'ın ''20 yıllık'' zayıflık sırrı herkesi şaşırttı

Sinem Ünsal'ın ''20 yıllık'' zayıflık sırrı herkesi şaşırttı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisinde Alya karakterine hayat veren güzel oyuncu Sinem Ünsal zayıflık sırrını açıkladı.

Sinem Ünsal'ın ''20 yıllık'' zayıflık sırrı herkesi şaşırttı - Resim: 1

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı yeni dizi Uzak Şehir'de Alya karakterine hayat veren güzel oyuncu Sinem Ünsal herkesi hayran bırakan fiziğinin sırrını açıkladı.

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Sinem Ünsal'ın ''20 yıllık'' zayıflık sırrı herkesi şaşırttı - Resim: 2

Alem dergisine bir röportaj veren Sinem Ünsal, profesyonel hayatından özel hayatına kadar hiç bilinmeyenlerini anlattı.

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Sinem Ünsal'ın ''20 yıllık'' zayıflık sırrı herkesi şaşırttı - Resim: 3

Yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili bugüne kadar bilinmeyen detaylar veren Sinem Ünsal 20 yıllık "zayıflık" sırrını da açıkladı.

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Sinem Ünsal'ın ''20 yıllık'' zayıflık sırrı herkesi şaşırttı - Resim: 4

Sinem Ünsal, çocukluk yıllarından beri bağırsak hassasiyeti yaşadığını ve bu nedenle beslenmesine dikkat ettiğini belirtirken hiç tüketmediği besinleri de açıkladı.

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