Sinemaseverler dikkat! Bu hafta vizyonda hangi filmler var?
Sinemaseverler 30 Eylül Cuma günü vizyona girecek filmleri heyecanla bekliyor. işte o filmler...
Gülşen Hüseyinli, Yılmaz Gruda, Cemal Hünal ve M. Fatih Özkan’ın başrollerde olduğu Yanlış Anlama 2, ünlü şef Ceyhun’un ustası ve arkadaşı Fazıl ile Azerbaycan’da yaşadığı macerayı anlatıyor. İstanbul’un en çok beğeni alan restoranından, Bakü’nün ara sokaklarındaki eski bir restorana uzanan bu hikâyede, izleyicileri bol bol kahkaha ve aşk bekliyor. 97 dakikalık bu yerli komedi filminin yönetmen koltuğunda ise Aykut Taşkın oturuyor.
80 dakikalık bir yerli animasyon olan Hızlı Ayaklar Olimpiyat Yolunda, kendi branşında yıldız adayıyken yaşadığı sakatlık sonucu sporu bırakmak zorunda kalan Ali’nin hikâyesini anlatıyor. Ali pistlere veda edip bir spor mağazasında çalışırken eski hocası Akif’in mağazaya gelmesi, Ali’nin hayatını birden değiştiriyor. Akif Hoca’nın Karadeniz’de yaşayan ve Ali’nin spora geri dönmesini sağlayabilecek tek kişiden bahsetmesi ile Ali, İstanbul’dan Karadeniz’in yemyeşil yaylalarına heyecan verici bir yolculuğa çıkıyor.
Cemal Hünal, Erkan Can ve Belçim Bilgin’in başrollerde olduğu yerli bir aşk filmi olan Alabora Aşk, bir Karadeniz kasabasında balıkçılık yapan Ali ile nişanlısı Esma’nın evliliklerine kısa bir zaman kala yaşanan acı bir olayı ve yapılması gereken çok zor bir seçimi konu alıyor. Ali, aşkı uğruna içinden çıkılması çok güç bir duruma bir çözüm üretirken, Esma’nın zeka geriliği olan çocukluk arkadaşı Samet’e karşı hissettiği yükümlülük izleyiciyi bambaşka bir soruya itiyor. Aşk için mi yoksa sevgi için mi her şey yapılabilir?
Bruno Samper ve Kristina Buozyte’nin yönettiği bilim kurgu filmi Vesper, dünyanın ekosisteminin çöküşünden sonra oluşan distopik bir gelecekte geçiyor. Çökmüş dünyanın kalıntılarında yaşamını sürdürmek için hayatta kalma becerilerini kullanan, Vesper ve hasta babası Darius, gizemli bir kadın olan Camellia'yı bulmaları ile heyecan dolu bir maceraya atılıyorlar.